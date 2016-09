’Dagen dood thuis’ is uitzondering

ALKMAAR - Een man die overlijdt in zijn woning en pas dagen later wordt gevonden. Het overkwam een bewoner van een flat aan de Bart van der Leckstraat in de Alkmaarse wijk De Hoef. Een afschrikwekkend idee. Toch gebeurt dit zelden, vertelt Anniek van Belle van woningcorporatie Woonwaard, waar het betreffende appartement onder valt. „We hebben geen cijfers omdat het niet eens elk jaar voorkomt.”

Door Van onze verslaggeefster - 16-9-2016, 23:35 (Update 16-9-2016, 23:35)

De man werd donderdagochtend gevonden nadat zijn onderbuurvrouw last kreeg van ongedierte in haar huis. Volgens de...