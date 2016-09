’Vomar is weer prijsvechter’

HEILOO - De Vomar is zijn supermarkten aan het ombouwen. De VoordeelMarkt gaat terug naar zijn oorsprong: een prijsvechter. ,,We garanderen plaatselijk de laagste prijs, ook als er bijvoorbeeld een Lidl in de omgeving zit’’, aldus formulemanager Jim Zwanenburg gisteren bij de opening van het vernieuwde filiaal aan het Stationsplein in Heiloo.

Door Henk-Jan den Ouden - 16-9-2016, 11:29 (Update 16-9-2016, 11:30)

Vomar legt zichzelf een behoorlijk hoge druk op bij het waarmaken van de ambitie. ,,We zijn over de linie zeker 10 procent goedkoper geworden, zowel bij de A-merken als bij de verproducten’’, stelt operationeel directeur Adem Doymaz. Als klanten hetzelfde artikel bij een andere supermarkt binnen dezelfde woonplaats goedkoper zien, past Vomar zo snel mogelijk de prijs aan.

Niet alleen op prijsgebied snoert Vomar de ambities flink aan, ook op het gebied van service. Wie een product in de schappen vindt waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, krijgt een vers exemplaar van datzelfde product gratis mee. En ook Vomar geeft bij de kassa de vierde wachtende in de rij (en de mensen daar achter) de boodschappen gratis.

Zulke ambities moeten linksom of rechtsom geld kosten. Hoe kan je dan toch prijsvechter worden? ,,We constateren bij de winkels met de nieuwe formule een omzetstijging van 10 tot 20 procent’’, legt Zwanenburg uit. Met die hogere volumes kan Vomar dan goedkoper inkopen. Ook maakt de Vomar in het aanbod ’slimmere keuzes’. ,,We bieden niet niet meer veertig soorten mosterd en dertig soorten pindakaas aan. Mensen krijgen daar alleen maar keuzestress van.’’

Regio

Vomar doet bovendien veel zaken met ondernemers uit de regio. De dierenafdeling is uitgebreid, en de Vomar liet zich daarbij adviseren door tuin- en diercentrum Ranzijn, oorspronkelijk uit Heiloo. Het luxe gebak wordt betrokken bij AC De Boer uit Alkmaar, de visspecialiteiten bij Ferry Kroone uit Alkmaar. Korte aanvoerlijnen dus.

Bij de verandering van formule hoor een andere uitstraling. In plaats van blauw/geel is alles rood gekleurd in de nieuwe Vomar-supermarkten en de zaak oogt transparanter. Hier en daar zijn er ook technische vernieuwingen, zoals de machine in de broodafdeling waar de bezoekers zelf hun brood in de gewenste dikte kunnen snijden, en de kassa- en wisselautomaten, waardoor de caissières nauwelijks meer contant geld in handen hebben.

Inrichting

’Heiloo’ is een relatief grote vestiging, met 15.000 klanten per week en zo’n 150 medewerkers. Het is de twintigste winkel van de in totaal inmiddels 65 Vomar-vestigingen die een nieuwe inrichting krijgen. De ombouw gaat in een tempo van één á twee winkels per week. ,,Volgende week bijvoorbeeld sluit de vestiging in Castricum voor tien dagen’’, zegt Doymaz. Ook in Heiloo duurde de ombouw anderhalve week.

De bedoeling is, dat eind dit jaar veertig winkels de nieuwe uitstraling hebben. De hele operatie moet in het komende voorjaar zijn afgerond.