Startersappartementen op plek van zuivelfabriek

LIMMEN -

Door Henk-Jan den Ouden - 16-9-2016, 11:25 (Update 16-9-2016, 11:25)

De sloop van zuivelfabriek De Vereeniging in Limmen is in volle gang. Op het terrein, in het dorpscentrum van Limmen, zijn 22 startersappartementen en een vrijstaande woning gepland.

De gemeente Castricum boog zich donderdagavond over een verzoek daartoe.

De zuivelfabriek, laatstelijk bekend als Ecomel van FrieslandCampina, stond tussen de Dusseldorperweg en de Achterweg, een paar honderd meter ten zuiden van de katholieke kerk in Limmen. Zij sloot op 1 juli na 110 jaar zuivelproductie haar deuren en wordt nu ontmanteld. Per 1...