’Kapellaan kan bij kruising afslag’

Foto JJFoto.nl/Jan Jong het kruispunt Kennemerstraatweg/Lagelaan(boven)/Kapellaan.

HEILOO - De Kapellaan kan worden aangesloten op het kruispunt in de Kennemerstraatweg, vanwaar het verkeer naar de toekomstige aansluiting op de A9 kan rijden. En die kruising kan ook best een rotonde worden, in plaats van eentje met verkeerslichten. Dat is minder goed voor de veiligheid van fietsers, maar beter voor de doorstroming.

Door Henk-Jan den Oudenh.den.ouden@hollandmediacombinatie.nl - 16-9-2016, 11:24 (Update 16-9-2016, 11:24)

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een rapport dat de gemeente Heiloo in opdracht van de gemeenteraad heeft laten maken. Verkeerskundig bureau Haskoning heeft een contra-expertise gemaakt op...