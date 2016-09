’Mam, er lopen allemaal gekke beestjes’

ALKMAAR - Voor de flat aan de Bart van der Leckstraat in De Hoef staan twee politie-auto’s en een politiemotor. Het is duidelijk dat zich iets heeft afgespeeld op de hoogste verdieping. Een trapje lager, woont Roelie van der Lee, ’van haar stuk gebracht’ na een bizarre ochtend. Als ze de deur opent, trekt iets op de vloer haar aandacht. ’Wacht even hoor’. Ze grist met een vel keukenpapier een made van de vloer.

Door Kyrie Stuij - 16-9-2016, 9:16 (Update 16-9-2016, 9:16)

,,Zo gaat het al de hele ochtend.’’ De 48-jarige moeder is moe. Ze voelt zich leeg. ,,De wetenschap dat er al dagen een lijk boven je ligt, dat is heel naar. Die jongen heeft een vader, moeder, vrienden.’’

Meterkast

Het was 7 uur toen haar 18-jarige dochter haar wekte. ,,Mam, ik wil je niet wakker maken, maar er lopen allemaal gekke beestjes in de gang.’’ De maden bleken uit haar meterkast te komen. Met een zaklamp scheen ze op het plafond van de kast. Toen zag ze dat de beestjes door het gat rondom de leidingen vielen.

Ze had direct een vermoeden. Sinds 2013 zijn er problemen met haar bovenbuurman, die regelmatig geluidsoverlast veroorzaakte. ,,Een vriendelijke jongen, schuchter zelfs. Maar als hij drugs gebruikte veranderde hij in een beest. De politie is hier vaak geweest, net als woningcorporatie Woonwaard. Maar hij was niet te helpen.’’

Contact

Een uur na de ontdekking was de politie ter plaatse, die de bovenbuurman inderdaad dood aantrof in zijn appartement. Volgens de politie is er zondag voor het laatst contact geweest met de man. Van der Lee had hem echter al een week niet gehoord. ,,Hij zou vorige week dinsdagmiddag op vakantie gaan. Die avond hoorde ik hem nog en ook woensdag dacht ik wat te horen. Sindsdien is het stil gebleven.’’

Om 11 uur waren er nog diverse agenten. Later die dag zou de bestrijdingsdienst het appartement schoonmaken. Het voelt onwerkelijk, vertelt ze. ,,Je wordt wakker en dan gebeurt er zoiets. Het heeft geestelijk veel invloed.’’