Man ligt tijdlang dood in Alkmaarse flat

DNP.NU/Ramon Vegelien Bekijk Fotoserie

ALKMAAR - Een overleden man is donderdag in zijn flatwoning Bart van der Leckstraat in Alkmaar gevonden. De man was sinds zondag niet meer gezien en lag al enkele dagen dood in zijn woning.

Door internetredactie - 15-9-2016, 22:23 (Update 15-9-2016, 22:29)

DNP.NU/Ramon Vegelien

De brandweer moest met apparaten met ademlucht naar binnen en heeft de overledene met een hoogwerker uit zijn flat gehaald.

DNP.NU/Ramon Vegelien

De politie meldt dat de bewoner een natuurlijke dood is gestorven.