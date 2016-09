Verontwaardiging over dicht restaurant The Temple

HEERHUGOWAARD - Onrust onder Heerhugowaarders op Facebook. Het in het voorjaar geopende restaurant van The Temple moet het ontgelden.

Door Gert van der Maten - 16-9-2016, 7:00 (Update 16-9-2016, 7:00)

Dat restaurant is namelijk dicht. Schitterend weer, maar ja, het seizoen is voorbij, zo staat er op Facebook en op de site van The Temple. Sinds 11 september dicht.

En dat terwijl er in het voorjaar aan de Heerhugowaarders een heerlijke pleisterplaats aan het Strand van Luna was beloofd waar iedereen zou kunnen neerstrijken voor een biertje en een ijsje.

Niks dus. ’Lekker dom’ zo...