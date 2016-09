Langedijk over kermisbericht: ’Woorden van burgemeester verzonnen’

ZUID-SCHARWOUDE - ’Speciale kunststof glazen voor de kermis in Zuid-Scharwoude, af te halen bij het gemeentehuis van Langedijk.’ Een bericht in het Langedijker Dagblad, afkomstig van de website www.rottekool.nl, heeft flink wat stof doen opwaaien in het gemeentehuis.

Door Sophie Jurriaans - 15-9-2016, 23:09 (Update 15-9-2016, 23:09)

De website staat bekend om de ludieke berichtgeving over duurzaamheidsproblematiek. Toch was dit (net als altijd verzonnen) artikel over terugdringen van het aantal plastic glazen voor de gemeente reden om direct een stellig ontkennend persbericht de wereld in te sturen.

,,De gemeente Langedijk neemt afstand...