Bezuiniging op snel spoor treft Heerhugowaard niet

Foto: ANP

HEERHUGOWAARD - Als iedereen zich netjes aan z’n budget houdt, dan kan treinrijden zonder spoorboekje naar Alkmaar –en misschien ooit naar Heerhugowaard- op tijd worden ingevoerd. Dat zegt het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar aanleiding van berichten over een uitgelekte brief van staatssecretaris Sharon Dijksma.

Door Gert van der Mateng.van.der.maten@hollandmediacombinatie.nl - 15-9-2016, 22:00 (Update 15-9-2016, 22:20)

In die brief zegt Dijksma dat het spoorboekloos rijden, oftewel het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), veel duurder uitvalt dan was berekend. In dat systeem is het spoornet zo aangepast dat er meer treinen per uur kunnen...