Sociale Winkel als brede ontmoetingsplek

Foto JJFoto.nl/Jan Jong Een blik in de Sociale Winkel. Linksachter de mensen van het Repair Café. Rechts is initiatiefnemer Klaas Wever in gesprek.

LANGEDIJK - Er wandelt een groep peuters van de Van Arkelschool binnen, klaar om te worden voorgelezen. Een vrijwilligster legt wat stukjes bij aan een van de puzzels op tafel. Een echtpaar stapt binnen om de foto’s aan de muur van de stichting Langedijker Verleden te bekijken. Koffie en thee staat klaar. Straks schuiven de mensen van het Repair Café weer aan. De Sociale Winkel in winkelcentrum Broekerveiling is in korte tijd uitgegroeid tot ontmoetingsplek.

Door Arie Bergwerff - 15-9-2016, 21:21 (Update 15-9-2016, 21:42)

Hij hoopte op ’het onverwachte’, zei initiatiefnemer...