Man mishandeld bij zijn woning in Heerhogowaard

HEERHUGOWAARD - Tijdens een overval bij een woning aan de Pelmolen in Heerhugowaard is woensdagavond een 53-jarige bewoner gewond geraakt. De politie is op zoek naar getuigen.

Door Jan Balk - 15-9-2016, 13:50 (Update 15-9-2016, 13:51)

De bewoner zat rond 22.45 uur buiten in de tuin voor zijn huis toen er een donkerkleurige personenauto langs kwam rijden. Even later kwamen er drie mannen aanlopen.

De bewoner werd tegen zijn hoofd geslagen. Hij rende zijn huis in en werd achtervolgd. Ook in zijn huis kreeg het slachtoffer klappen. Toen de bewoner hard om hulp riep, gingen de overvallers er vandoor.

Het slachtoffer werd met hoofdwonden voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De daders zijn ontkomen.