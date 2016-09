Fietser naar ziekenhuis na eenzijdig ongeval op Nijverheidsweg in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Een fietser is woensdagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Nijverheidsweg in Heerhugowaard.

De man reed met zijn wielrenfiets op het fietspad, toen hij ter hoogte van de Stationsstraat onderuit ging.

Door de val had de man erg veel pijnen en na onderzoek is hij naar het MCA in Alkmaar gebracht. Wat er precies is gebeurd kon de agent ter plaatse nog niet zeggen.