Vachten van geslachte schapen tussen de bootjes

Foto Holland Media Combinatie Een van de schapenvachten drijft tussen de bootjes langs de Berger ringvaart.

BERGEN - Een prachtig plekje, aan het water. Maar tussen de bootjes drijven vijf schapenvachten. Gruwelijke restanten van een - naar zich laat aanzien - illegale slachtpartij. De buurt aan de Bergerweg spreekt er schande van. ,,Dit noemen ze dan halal vlees’’, zegt Cornel van Schagen.

Door Ype Minkema - 14-9-2016, 16:55 (Update 14-9-2016, 17:30)

De Berger Ringvaart slingert dromerig door het landschap. Niet ver van de Bergerweg, aan het water, is het verhuurbedrijf Go With the Flo; startpunt voor een leuk stukje varen. Tussen de bootjes dobbert een vacht van...