Veteranencentrum Heerhugowaard komt aan Taxuslaan

HEERHUGOWAARD - Veteranen in Heerhugowaard krijgen hun Veteranen Opvang Centrum (VOC). De initiatiefnemers hebben een pand te huur aangeboden gekregen aan de Taxuslaan.

Door Gert van der Maten - 14-9-2016, 22:00 (Update 14-9-2016, 22:00)

Het gaat om de begane grond op nummer 34, waar voorheen gezondheidsorganisaties gevestigd waren. De ruimte die de veteranen kunnen huren is 600 vierkante meter groot, plus een tuin. Dat is genoeg om alle plannen te kunnen verwezenlijken.

,,We zijn de eigenaar heel dankbaar dat we dit mogen huren”, zegt Laurens Muller, één van de initiatiefnemers. ,,En ook de sponsors...