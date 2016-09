Oog in oog met Laurel & Hardy in pyjama

Foto Erna Faust Levensgrote poppen van Stan Laurel en Oliver Hardy in de originele pyjama’s uit de film ’Big Noise’ (1944). Bekijk Fotoserie

Een fervent Laurel & Hardy-verzamelaar wist de originele pyjama’s uit ’Big Noise’ uit 1944 te bemachtigen. In Niagara Falls vond hij vervolgens afgietsels van de hoofden van het duo. En zo komt het dat je op de expositie ’Laurel & Hardy in Europa’ in het Geoffrey Donaldson Instituut in Noord-Scharwoude oog in oog staat met Stan en Oliver.

Door Marjolein Eijkman - 14-9-2016, 10:58 (Update 14-9-2016, 11:20)

,,Ik heb groot respect voor mensen, zoals deze verzamelaar, die heel ver gaan om hun verzameling goed te presenteren en gegevens goed vast te...