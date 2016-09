Vaker toezicht op het strand

EGMOND/BERGEN - Het weer trekt deze week nog onverwacht veel mensen naar het strand. In de meeste gevallen zijn de posten van de reddingsbrigades echter al onbemand, klaar om opgeborgen te worden. Wel is het de bedoeling dat die posten de komende twee jaar het hele jaar rond zullen blijven staan.

Door Matthie Bergmanm.bergman@hollandmediacombinatie.nl - 13-9-2016, 23:08 (Update 13-9-2016, 23:08)

Op het weer is geen peil te trekken. Een voorbeeld: 25 juli vorig jaar blies een keiharde storm nog de meeste strandhuisjes in Camperduin om. Nu is de situatie heel anders: ideaal strandweer.

Begin september klinkt niettemin het eindsignaal voor de strandhuisjes én de reddingsbrigades. In Egmond bijvoorbeeld. De eerste week van september was de post nog bemand, maar het opvallende oranje gebouw wordt vandaag naar de loods gebracht. Daarna volgen Schoorl en Bergen.

Het is voor de reddingsbrigade in Egmond aan Zee een zeer bewogen seizoen geweest. Met name de verdrinking in augustus van twee tieners heeft er zwaar ingehakt. Positief was de komst van waarschuwingsfolders en de muienboei.

Voorzitter Edwin Buis legt uit dat het mooie weer niets afdoet aan het feit dat de post onbemand is: ,,We zijn vrijwilligers. Ons seizoen loopt van begin juni tot eind augustus. De leden zitten daarna of weer op school of zijn aan het werk. De post is dan opgeslagen in de loods.’’

Of dat bij mooi weer zoals nu anders geregeld moet worden? Hij is een voorstander en het gaat ook gebeuren, hoopt hij: ,,De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven een proef mogelijk te maken, waarbij de posten in Egmond, Schoorl en Bergen het hele jaar door blijven staan. Dan kunnen we veel beter inzet proberen te regelen als de zomer langer duurt dan 1 september.’’

Hij ziet meer voordelen: ,,Bijvoorbeeld de Fjoertoer. Dat ging vorig jaar behoorlijk mis toen wandelaars op het strand onderkoeld raakten. Als de post er toen had gestaan, hadden we beter kunnen helpen. Maar ook tijdens een nieuwjaarsduik of op mooie winterse dagen is een bemande post goed.’’

De bezetting kan klein blijven: ,,Een druk op de alarmknop en je hebt er twintig man bij.’'