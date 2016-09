’Dit is een gemeente met lef’

Foto Erna Faust Jolien van Zelderen in de Trefpuntkerk: ,,Ik denk dat ik hier op mijn plek ben.’’

BROEK OP LANGEDIJK - Ze zegt het met een lach: ,,Ik ben blond en heb blauwe ogen maar inhoudelijk heb ik de gemeente wat te brengen.’’ Jolien van Zelderen (31) wordt zondag bevestigd als predikant van de Trefpuntkerk in Broek op Langedijk. ,,Dit is een gemeente met lef en de kerk in deze tijd heeft lef nodig. Ik denk dat ik hier op mijn plek zit.’’

Door Arie Bergwerff - 13-9-2016, 19:19 (Update 13-9-2016, 19:19)

Van Zelderen werd geboren in Putten en groeide op in Zeist. ,,Mijn ouders, gereformeerd, gingen uit...