Speelpark ’De Batavier’ te koop

Foto Erna Faust Speelpark ’De Batavier’ (voorheen ’De Bedriegertjes’) tussen Alkmaar en Bergen staat te koop.

ALKMAAR - Het is niet te missen: een groot ’te koop’-doek bij vertrouwd speelpark ’De Batavier’ aan de westrand van Alkmaar. Voor eigenaar Peter de Knegt is het tijd voor iets anders. „Je wordt zestig en denkt: er is meer op de wereld”, aldus de 58-jarige Castricummer. Sinds de oprichting in 1933 stond het speelpark niet eerder te koop.

Door Dewi Hoijtink - 13-9-2016, 8:52 (Update 13-9-2016, 8:52)

Eigenaar De Knegt hoopt op voortzetting: „Je wilt er vanaf, maar ook weer niet”

De verkoop van De Batavier, inclusief bijbehorend landhuis, is vorige week in gang gezet. De Knegt en zijn vrouw besloten de verkoop zelf op zich te nemen, zonder makelaar. „Dat hebben we expres gedaan. Anders zit iedereen te kijken wat ’t kost. Ik maak alleen een afspraak met mensen die echt geïnteresseerd zijn, en die vertel ik de prijs.”

Sprookjeswonderland

Geïnteresseerden hebben verschillende plannen met het terrein: de een wil er vakantiewoningen bouwen, een ander wil de speeltuin doorzetten. De Knegt hoopt op dat laatste. „Natuurlijk wil ik het liefst dat een Linnaeushof of een Sprookjeswonderland hier een dependance maakt. Maar helaas heb ik het niet voor het zeggen.”

In 1995 namen De Knegt en zijn vrouw het speelpark tussen Alkmaar en Bergen over. Dat stond destijds bekend als ’De Bedriegertjes’. Het was liefde op het eerste gezicht: ’zijn kindje’, noemt hij het park zelfs. „Dat doek heb ik al twee maanden in huis liggen, maar ik heb het vorige week pas opgehangen. Diep ademgehaald voor ik dat deed. Het is een rare situatie: je wilt er vanaf, maar ook weer niet.”

Camper

De Knegt en zijn vrouw hebben drie kinderen. „Die nemen het niet over. Je moet bereid zijn van mei tot eind augustus elke dag te werken. Als het mooi weer is, kun je niet naar het strand, want je hebt je parkje vol.”

Hoe het ook mag aflopen met De Batavier, treuren zullen De Knegt en zijn vrouw niet. Met een camper door Europa reizen, is het plan. „Het is een mooi bedrijf, maar ook aan een mooi bedrijf komt ooit een eind”, aldus de trotse eigenaar.