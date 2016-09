Nieuwsgierige pad komt in lagune bij Camperduin terecht

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE De nieuwgierige gast in de Lagune.

CAMPERDUIN - Een pad was het afgelopen weekeinde een van de bezoekers van de lagune op het strand bij Camperduin, waar het dier enige tijd rondzwom.

Door Matthie Bergman - 12-9-2016, 23:08 (Update 12-9-2016, 23:08)

Boswachter Laurens Bonekamp: ,,De padden leven ook in de duinen direct achter het strand. Daar zijn natte plekken die hen aantrekken. Een pad is echter ook een nieuwsgierig dier. Als die ergens nieuw water ziet, zoals de lagune, gaat hij of zij erop af.’’

De boswachter betwijfelt of het uitstapje de pad goed zal doen: ,,De amfibie kan niet tegen zout water. Dat het dier toch in de lagune zwemt, komt waarschijnlijk doordat het water brak is. De lagune wordt namelijk niet alleen door de zee gevoed, maar ook door zoet kwelwater uit de duinen.