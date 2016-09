Rugstreeppadden gaan verhuizen

Foto Erna Faust Een medewerker van Staatsbosbeheer is bezig met de schermpjes.

SCHOORL - De paddenjacht is geopend in de Schoorlse duinen. Staatsbosbeheer gaat in het gebied rond het Vogelmeer zo veel mogelijk rugstreeppadden vangen en verhuizen. Dit in verband met de plagwerkzaamheden die in het najaar gaan beginnen.

Bij het plaggen wordt op verschillende plekken in de Schoorlse Duinen de bovenste laag van de verbrande bodem geplagd tot op het grondwater. Op deze plekken kunnen bijzondere natte duinvalleien zich weer ontwikkelen, zodat soorten zoals de rugstreeppad hier volop van profiteren.

Met name aan de noordkant van het Vogelmeer worden schermen geplaatst met op regelmatige afstanden emmers om de padden in te vangen. Zoals het ook gebeurt langs wegen, waarover padden trekken.

Overwinteren

Woordvoerder Laurens Bonekamp: „De paddentrek komt nu op gang, dus het is de beste tijd om ze te vangen. Ze trekken onder meer vanuit het Vogelmeer naar de zanderige stukken en graven zich in om te overwinteren, soms tot wel anderhalve meter diep. Om te voorkomen dat dit gebeurt op plekken waar wordt geplagd, worden ze de komende weken weggevangen.”

Nadat de padden zijn gevangen, worden ze in andere delen van de Schoorlse duinen weer uitgezet. „De verzamelactie gebeurt onder deskundige leiding, zodat de gevoelige slijmlaag van de padden niet wordt aangetast.”

Staatsbosbeheer verzoekt bezoekers de emmertjes en de padden en andere dieren die hierin zitten, ongemoeid te laten.

De rugstreeppad staat op de lijst van bedreigde diersoorten geclassificeerd als ’gevoelig’. Hij is streng beschermd én een van iconen van de Schoorlse Duinen. Voor andere dieren zijn geen maatregelen nodig.