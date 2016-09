Azc Robonsbosweg bijna vol

ALKMAAR - De opvang voor asielzoekers aan de Alkmaarse Robonsbosweg zit zo goed als vol. Van de 510 beschikbare plekken waren er gisteren 472 bezet. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Door Winnie van Galen - 12-9-2016, 20:41 (Update 12-9-2016, 20:41)

De bezetting van het centrum is overigens geen vast gegeven, legt COA woordvoerder Gerrie van den Berg uit. Want niet alleen komen er mensen in, er gaan er ook weer weg. Sinds de openstelling van het centrum in mei zijn zo’n 120 personen elders gehuisvest. In...