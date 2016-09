Ze kwam de danszaal in en ik zei: ’die is voor mij’

Foto Erna Faust Burgemeester Han ter Heegde kwam het echtpaar feliciteren.

HEERHUGOWAARD - Jan Buter (90) en Lina Tromp (87) waren afgelopen zondag 65 jaar getrouwd en zijn al zeventig jaar onafscheidelijk.

Door Gert van der Maten - 12-9-2016, 22:00 (Update 12-9-2016, 22:00)

,,We hebben vijf jaar verkering gehad. Zo was dat in die tijd”, zegt Buter. Zoals zo veel leeftijdsgenoten ontmoetten hij en zijn vrouw elkaar in de danszaal. ,,Beentjes in Castricum. Daar kon je alle zondagen dansen. Dan was er een orkest. Dat was leuk hoor.”

Zeventig jaar terug was Buter er met een vriend, toen Lina binnenkwam met een vriendin. ,,Ik zeg...