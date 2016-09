Drie jaar lang muziek op scholen in Heerhugowaard

Ilse Brink Fotografie Aftrap van het muziekproject door leerlingen van De Boomladder.

HEERHUGOWAARD - Drie Heerhugowaardse basisscholen doen mee aan een driejarig muziekproject in samenwerking met theater Cool.

Door Sophie Jurriaans - 12-9-2016, 16:54 (Update 12-9-2016, 16:54)

Het gaat om De Helix, De Boomladder en De Hasselbraam. Deze scholen hebben onlangs een subsidie voor beter muziekonderwijs gekregen door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Hiermee kunnen ze het muziekonderwijs op hun school een impuls geven. Onder leiding van vakdocenten van Cool worden de leerkrachten van de scholen de komende jaren ondersteund bij het geven van muzieklessen.

Cool nodigt geïnteresseerden die op een school of kinderopvang werken uit om contact op te nemen, als ze willen weten of het project ook voor hen interessant is. E-mail: coolvoorschool@coolkunstencultuur.nl.