Raad Heiloo moet weigering bouwplan verdedigen

HEILOO - De gemeenteraad van Heiloo moet voor de Raad van State gaan verdedigen waarom ze heeft geweigerd het bestemmingsplan vast te stellen voor een bouwperceel aan de Westerweg aan de zuidkant van het dorp. De mensen die drie huizen wilden bouwen op de grond hebben de zaak aangespannen.

Door Henk-Jan den Ouden - 12-9-2016, 17:53 (Update 12-9-2016, 17:53)

De bezwaarmakers vinden dat de gemeenteraad niet in redelijkheid heeft kunnen besluiten dat het bestemmingsplan niet werd goedgekeurd. Bovendien was er al een overeenkomst gesloten met het college van burgemeester en wethouders over...