Woning uit of blijven?

ALKMAAR - Hoe gaat het dubbeltje vallen? Moet Nadia van de Laar haar Alkmaarse huis uit omdat de woning die ze huurt is verkocht of dient eigenaresse Maud Dannys uit Schoorl de koper te vertellen dat de woning niet vrij is van een huurder?

Door Winnie van Galen - 13-9-2016, 6:48 (Update 13-9-2016, 6:48)

Duidelijk is in ieder geval dat het huurrecht niet altijd even eerlijk is vanwege de politieke wensen die in de Huurwet zijn gestopt, betoogde rechter J. Gisolf bij aanvang van het kort geding. Met andere woorden: wat je...