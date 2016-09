Groene golf terug op ringweg Alkmaar

Foto Jan Jong

ALKMAAR - Er is een proef gestart om verkeer op de N245 (Schagerweg) richting Huiswaarderweg sneller te laten doorstromen.

Door Gerard van Engelen - 12-9-2016, 16:37 (Update 12-9-2016, 16:40)

Dat is een rechtstreeks gevolg van een VVD-motie, die in maart van dit jaar is aangenomen met steun van PvdA, OPA, SPA, GroenLinks en Groep Keskin.

De VVD ergert zich aan het onlogisch afstellen van verkeerslichten op de westelijke en oostelijke ring. Autoverkeer daar wordt volgens de VVD ’soms onnodig opgehouden’ door rood licht, wat leidt tot ’onnodig stilstaan, remmen en optrekken’. Het college...