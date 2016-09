’Mallejan’ keert terug op Alkmaarse kaasmarkt

ALKMAAR - De kaasmarkt krijgt er volgend jaar een attractie bij: de ’Mallejan’, de kaaskar die tot aan het midden van de vorige eeuw dienst heeft gedaan om kaas ter vervoeren.

Door Rob Bakker - 12-9-2016, 16:18 (Update 12-9-2016, 16:18)

De Mallejan, voorzien van een bak die maar een paar centimeter boven de grond hangt, werd tijdens de kaasmarkten in combinatie met de berries gebruikt, maar raakte in de jaren vijftig in onbruik.

Het college wil het voorstel van OPA-raadslid Corine van den Brink om een Mallejan te bouwen overnemen. Met De...