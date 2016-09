Gemeente Bergen op zoek naar duurzame denkers

BERGEN - De gemeente Bergen roept inwoners, ondernemers en organisaties op mee te denken over een nieuw duurzaamheidsbeleid voor de periode 2017-2020. ,,En dat wordt spannend, want Bergen staat voor de uitdaging om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn’’, aldus het college in de oproep.

Wethouder Odile Rasch: ,,Beleid schrijven doen we allang niet meer alleen als gemeente. Ik weet dat er veel inwoners en organisaties zijn met ideeën over hoe zij hun leven of bedrijf duurzamer kunnen maken. Die wil ik graag horen. Want uiteindelijk moeten wij het samen doen. Als gemeente willen we zo goed mogelijk faciliteren.”

De gemeente heeft tot doel gesteld dat Bergen in 2030 energieneutraal is. Dat houdt in dat het energieverbruik in woningen, bedrijven, het verkeer en vervoer en gemeentelijke gebouwen zo laag mogelijk is. Alle energie die binnen de gemeentegrenzen wordt gebruikt, wordt bovendien zo veel mogelijk duurzaam opgewekt. Op deze manier levert de gemeente een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

Wie wil meedenken over duurzame maatregelen en wil bijdragen aan dit doel, of alleen wil luisteren, kan donderdagavond 22 september tussen 20 en 22 uur in hotel Blooming, Duinweg 5 in Bergen terecht.

Voor aanmelding en meer informatie kan een e-mail worden gestuurd naar rschuijt@rudnhn.nl. Aanmelden kan tot 16 september. Tijdens de avond is er gelegenheid voor organisaties, ondernemers of inwoners om kort iets te vertellen over hun duurzame idee met een zogenaamde pitch. Wie dit wil, kan dit aangeven bij de aanmelding.