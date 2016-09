’Willibrordus Draait door’ festival van de ontmoeting

Foto JJFoto.nl/Jan Jong Harpist Remy van Kesteren speelt zijn eigen muziek in de prachtige Cultuurkoepel op het Willibrordusterrein.

HEILOO - In de ene zaal neemt Erik Vaarzon Morel je mee in de geschiedenis van de flamencomuziek, in de zaal daarnaast vertelt Issa Ibrahim, ex-psychiatrisch patiënt, zijn levensverhaal. Festival ’Willibrordus Draait Door’ voert je van de ene wereld in de andere.

Door Mark Minnema - 11-9-2016, 21:21 (Update 11-9-2016, 21:21)

Het is de tweede editie in Heiloo, waar het hoofdgebouw van Willibrordus, de koepel en de tuin erachter omgetoverd zijn tot een festivallocatie met vele podia.

Het is een fijne plek voor wie van variatie houdt en zich graag laat verrassen. En anders drink je er een biertje vanwege de lekkere sfeer of het prachtige weer. In een moeite door kun je je vermeien met uiteenlopende muziek, met theatervoorstellingen of lezingen. Er is genoeg te doen of te zien.

Binnentuin

Neem de sfeervolle binnentuin van Willibrordus waar Camusto – een duo met gitaar en bas – zaterdag zijn verstilde noten de nacht in stuurt: betoverend. Of Skotwal, een avond eerder, dat de West-Friezen weer op het puntje van de bankjes heeft met liedjes in hun moerstaal. De drie, ruwe bolsters op het oog, brengen hun liedjes opvallend ingetogen.

Ook leuk: zomaar op The Amazing Stroopwafels stuiten, die juist hun prachtige ’Oude Maasweg’ spelen. Even later kun je terecht bij Remy van Kesteren, de harpist die zijn klassieke carrière eraan gaf om eigen muziek te schrijven en spelen. In de Cultuurkoepel laat hij horen hoe hij met elektronica nieuwe muzikale gronden ontgint. Gitarist Erik Vaarzon Morel speelt zondagmiddag zijn flamencostukken niet alleen groots, hij blijkt er ook nog geanimeerd over te kunnen vertellen.

Psychiatrie

De link met de oorsprong van Willibrordus, de psychiatrie, blijft tastbaar in het programma. Je kunt luisteren naar verhalen van psychiatrische patiënten die er bovenop zijn gekomen. Bijzondere bijeenkomsten zijn dat, die opvallend goed bezocht worden. Neem de Amerikaan Issa Ibrahim, die in een psychose zijn moeder om het leven bracht. Een kwart eeuw later schreef hij een boek over zijn herstel. In Heiloo vertelt hij hoe zijn psychiater een stoel naast hem neerzette en zei: ’Hier zit je moeder, zeg haar alles wat je wilt zeggen. Je weet dat ze je zal vergeven’. Dan breekt hij bijna. Een vrouw in het publiek breekt de spanning, zegt: „Als je van jezelf houdt, kun je jezelf vergeven.”

De organisatie van ’Willibrordus Draait Door’ is ambitieus: een dag meer dan vorig jaar, meer acts, grotere podia buiten. Zondagmiddag is het lekker druk op het terrein, op andere momenten in het weekeinde minder. Of het genoeg is? Organisator Ed Bausch kan het zondagmiddag nog niet zeggen. „We willen een inhoudelijk festival, een festival van de ontmoeting waar je van alles tegenkomt. Dat moet groeien.”