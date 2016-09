Kunst en politiek hand in hand in Heerhugowaard

Foto JJFoto.nl/Jan Jong De felblauwe rubberboot van de Syrische kunstenaar Yazan Maksoud trekt de aandacht van de bezoekers van de Artfarm.

HEERHUGOWAARD - ,,Democratie is dat mensen met verschillende gedachten en opvattingen samenleven.” Aldus de Syrische kunstenaar Yazan Maksoud, die een jaar geleden naar Nederland vluchtte en acht maanden in het AZC in Heerhugowaard woonde.

Door Martien Douw - 11-9-2016, 19:19 (Update 11-9-2016, 20:37)

Maksoud, inmiddels Amsterdammer, exposeert op het terrein van de Artfarm aan de Rustenburgerweg. Onder meer met een enorme rubberboot, een installatie die hij samen met beeldend kunstenaar Ingerid Opstelten realiseerde. Een plastic passagier heeft persoonlijke herinneringen bij zich.

Het is tijdens de Atelier- en Kunstroute van afgelopen weekeinde, die...