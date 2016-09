Sint Pancras viert de nazomer

De groepsyell van de Biggies voorafgaande aan de volleybalwedstrijd.

SINT PANCRAS - Drie van de tien jeu de boules-banen op het terrein van de ijsbaan in Sint Pancras zijn bezet. ,,Demonstraties”, zegt Kees Boon, lid van de baancommissie. ,,Maar de mensen kunnen ook gewoon een potje spelen.”

Door Martien Douw - 11-9-2016, 18:18 (Update 11-9-2016, 18:18)

Henk van ’t Hul: ’Het weer is tachtig procent van ons geluk. Dit jaar zijn we verwend.’

Het is één van de talloze activiteiten tijdens de zogeheten Nazomerfeesten, die Sint Pancras tien dagen lang in een vrolijke greep hielden. Al 38 jaar een begrip.

,,Zeven jaar terug was het bijna ter ziele”, vertelt voorzitter Henk van ’t Hul. ,,Maar toen hebben we de draad opgepakt met een groep vreselijk enthousiaste meiden.”

Eén van die meiden is secretaris Annemiek Kieft. ,,We zijn een non-profitorganisatie”, zegt ze. ,,Het doel van de Stichting Nazomerfeesten is het vermaken van de bewoners met activiteiten, om de saamhorigheid te vergroten.”

Weersomstandigheden

Dat is weer voluit gelukt, aldus voorzitter Van ’t Hul. ,,De weersomstandigheden zijn tachtig procent van ons geluk. Wat dat betreft zijn we dit jaar verwend.”

Op de ijsbaan is een kloetwedstrijd bezig. Twee kloetschuiten leggen een traject af van tweehonderd meter. Sommigen blijven binnen de twee minuten, anderen tobben maar wat aan. ,,Het is een fysieke uitdaging”, legt Benjamin Kostelijk uit. ,,Maar er komt ook veel techniek aan te pas. We zoeken nog jonge leden, want het is een uitstervende hobby.”

Dat de activiteiten aanspreken, blijkt uit de cijfers. ,,Aan de ’Nazomerpretmiddag’ deden 318 kinderen mee”, somt secretaris Kieft op. ,,Voor de steppenrace schreven zich liefst 69 kinderen in. ’Doet & Ontmoet’, een middag voor senioren met muziek, werd door 35 mensen bezocht.”

En dan zijn er nog de nieuwe activiteiten, sluit de voorzitter aan. ,,Een peuterspeelochtend, haren vlechten, een wijnproeverij en een helikoptervlucht, maar die doen we voor de tweede keer.”

En dat is nog afgezien van alle ’vaste dingen’, waaronder een kunstroute, tuin- en huiskamerconcerten en een oldtimertocht.

Dat laatste is zaterdagmiddag ’een grandioos succes’ geweest, zegt organisator Karst Vonk. ,,Vorig jaar hadden we 45 oldtimers, dit jaar maar liefst 73. We hebben veel aan publiciteit gedaan en dat helpt. ’Haal je spul van zolder’ is onze kreet. Niet alleen auto’s, maar ook Solexen en Kreidlers zijn welkom. Er was ook veel publiek langs de route. Geweldig.”

Niet alles lukt. Zo waren er dit jaar te weinig karren beschikbaar om het traditionele ringsteken te laten doorgaan. Ook werd ’n paar jaar terug de vergunning geweigerd voor een feest met deejays. ,,Twaalf uur boem-boem-muziek”, aldus secretaris Kieft. ,,We willen voor alle leeftijden iets organiseren”, zegt de voorzitter. ,,Maar activiteiten voor de jeugd van 16 tot 20 jaar hebben we opgegeven.”