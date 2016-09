Slapend het Alkmaarse culturele seizoen in

ALKMAAR - In Hotel Hal 25 zijn drie gasten liefdevol in bed gestopt. Het was vrijdagavond een van de vele acts tijdens ’Kunst tot de Nacht’ in Alkmaar.

Het theatercollectief Project Wildeman verzorgde in de Grote Kerk eerder op de avond de openingsact ’Tik Tak’, met piepende metronomen. Daarmee was het nieuwe culturele seizoen van Alkmaar officieel geopend. In De Vest kreeg het publiek voorproefjes van het theaterseizoen te zien. Onder anderen bluesband Barrelhouse en zangeres Mylou Franken traden op. Ook in de Gas!Fabriek, het Stedelijk Museum en bij Koekenbier, de Kunstuitleen en Unieke Zaken waren de hele avond optredens.