’God is een Alkmaarder’

ALKMAAR - Rick Hoekstra, een van de organisatoren van Culinair Plaza, kijkt naar de blauwe lucht en spreidt zijn armen naast zijn lichaam. ,,God is een Alkmaarder. Dat kan niet anders.’’

Met de culinaire kaasmarkt ging vrijdagochtend de 25e editie van het eet- en drinkfestijn van start. Door de weersomstandigheden kreeg het evenement de wind vol in de bollende zeilen. ,,Er rust een zegen op het evenement’’, aldus Hoekstra. ,,Vorig jaar regende het in heel Nederland, behalve in Alkmaar en dit jaar...