Ergernis bij gedoogpartij Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Freek Marchal van Nederland Duurzaam begint knap geïrriteerd te raken. Dat is belangrijk om te weten, want Nederland Duurzaam gedoogt de coalitie in Heerhugowaard.

Door Gert van der Mateng.van.der.maten@hollandmediacombinatie.nl - 9-9-2016, 22:00 (Update 9-9-2016, 22:00)

Marchal ergert zich aan het college omdat het nog steeds niets heeft gedaan met zijn voorstel om ’groene leningen’ mogelijk te maken. De gemeenteraad vond op sinterklaasdag 2014 dat het plan de moeite van een onderzoek waard was. Maar sindsdien is er nog niets gebeurd. ,,Dat is -mind you- 21 maanden geleden” aldus Marchal. ,,Dan ga...