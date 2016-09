Goed zitten bij sluisdeur in Geestmerambacht

Foto HMC De sluisdeur met de tekst ’Hier zit je goed’

LANGEDIJK - Fietsend over de Wagenweg richting Noordhollands Kanaal valt als vanzelf het oog op een kloek houten bouwwerk op een heuvel, met daarop in grote witte letters ’Hier zit je goed’. Komend vanaf de kant van het natuurgebied Kleimeer, fietsend over het Groetpad richting Schoorldam, blijkt datzelfde bouwwerk voorzien van een uitnodigend bankje en een gedicht.

Door Arie Bergwerff - 9-9-2016, 20:20 (Update 9-9-2016, 20:20)

Het blijkt hier te gaan om een nieuw kunstobject aan de rand van Geestmerambacht. ,,Het is een oude sluisdeur, een element in het landschap om te benadrukken hoe groot de rol van water is geweest in de geschiedenis van het gebied’’, aldus een communicatiemedewerker van Recreatie Noord-Holland. Er is door het recreatieschap aan beide kanten een sluis-brede bank aan toegevoegd. Bovenin de deur staat een gedicht van kunstenaar Arthur Lava. ’Op deze plek zit je goed. Dat zagen ze allemaal voor zich. Ze waren de eersten hier. Friezen. Een stam van nieuwkomers. Ze liepen voorop door hun eigen tijd. Achter hen lag niets. Voor hen lag alles. Al was dit slechts moerasland, waar je zelf een fijn vooruitzicht bij moest fantaseren. (..) Wie weten wil wat deze oude sluisdeur in dit landschap doet, welnu, die staat hier voor de symboliek. Die zegt in feite dit: wie openstaat voor het verleden, begrijpt ook in de toekomst beter hoe het zit.’

Er volgt te zijner tijd nog een officiële onthulling van het kunstwerk, met hoogwaardigheidsbekleders. Met het oog daarop heeft Recreatie Noord-Holland een online fotowedstrijd uitgeschreven. Passanten worden opgeroepen om bij de keersluis een ’selfie’ te maken en te plaatsen op de Facebookpagina van Geestmerambacht. Voor de winnaar is er een overnachting voor twee in Hotel Molengroet.