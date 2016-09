Buitenbaden Sint Pancras en Heiloo blijven nog langer open

SINT PANCRAS/HEILOO - De buitenbaden De Bever in Sint Pancras en Het Baafje in Heiloo houden de deuren ook volgende week nog even open. Tot en met woensdag kan er gezwommen worden. ,,Daarna bekijken we hoe we verder gaan’’, aldus directeur Teun van Etten, directeur van Sport Servicepunt Langedijk, beheerder van beide baden.

Door Arie Bergwerff - 9-9-2016, 14:35 (Update 9-9-2016, 15:30)

Van Etten is een tevreden man. ,,Als je mij een maand geleden had gebeld, dan had ik je gezegd dat we een slecht seizoen hadden gedraaid. Deze mooie nazomer maakt het seizoen helemaal goed. Ik moet je zeggen, ik zit al 25 jaar in dit werk maar een nazomer als deze heb ik nog nooit meegemaakt.’’

De twee baden zijn al een week langer open. Er komen nu opnieuw een aantal dagen bij. ,,We hebben het voor elkaar gekregen maar moesten daarvoor wel een en ander regelen. Er zijn personeelsleden, die ondertussen aan een andere baan begonnen zijn: mensen die in de zomer badmeester zijn en in de winter beheerder van een sporthal. En het werk in de sporthallen is natuurlijk ook weer op gang gekomen. We hebben alles op alles gezet om aan personeel te komen. En er wordt echt een tandje bijgezet door iedereen.’’

De zwemliefhebbers zijn er blij mee. ,,Ja, we hebben dankbaar publiek’’, zegt Van Etten. ,,Het bezoek is natuurlijk wel afgenomen: de vakanties zijn afgelopen, alle scholen zijn begonnen en ook het seizoen van de sportclubs is weer van start gegaan. De abonnementhouders kunnen nu, na deze relatief koude zomer, toch nog even genieten.’’

Aan het bad van Het Baafje moet onderhoud worden verricht. ,,We kunnen dat niet continu blijven uitstellen, naar de aannemer toe.’’ De baden hebben dus verschillende openingstijden. Het Baafje is dit weekeinde dicht. Maandag en dinsdag kunnen mensen terecht van 15 tot 20 uur, woensdag van 13 tot 20 uur. De Bever is dit weekeinde open van 11 tot 17 uur. Maandag en dinsdag kunnen zwemlustigen terecht van 14 tot 19 uur, woensdag van 13 tot 19 uur. ,,Het hondenzwemmen dit weekeinde is komen te vervallen. Dat hebben we verplaatst naar dierendag, dinsdag 4 oktober.’’

Het buitenbad van Hoornse Vaart in Alkmaar gaat vanmiddag dicht. Er kan tot 14 uur gezwommen worden, daarna mogen de honden tot 16 uur ’te water’ en gaat het bad dicht.

