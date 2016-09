Inbraak bij supermarkt in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Bij een supermarkt aan het Raadhuisplein in Heerhugowaard is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. De politie zoekt getuigen.

Rond 02.30 uur ging het alarm van de zaak af, de politie ging vervolgens naar de winkel toe. Daar werd vastgesteld dat de inbrekers het pand binnen waren gekomen door een ruit te vernielen. In de omgeving werd niemand meer gevonden.

De politie stelt een onderzoek in. Onbekend is of er iets is weggenomen uit de winkel.