’Casino tot 4 uur open’

ALKMAAR - De Alkmaarse casino’s mogen vanaf 2017 langer open blijven. Waar de fruitautomaten nu nog tot middernacht rinkelend geld uitbraken, kan dat straks tot 4 uur in de ochtend. Dat staat in de nieuwe kansspelenverordening die het college van Alkmaar wil invoeren. De gemeenteraad gaat er in november een besluit over nemen.

Door Gerard van Engeleng.van.engelen@hollandmediacombinatie.nl - 8-9-2016, 16:39 (Update 8-9-2016, 16:42)

Alkmaar telt drie grote casino’s, in een straal van vijfhonderd meter. The Strip (Kanaalkade), Flash (Gedempte Nieuwesloot) en Flamingo (Overstad). Samen zijn ze goed voor 270 machines. Om langer...