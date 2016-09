Nieuw stapje tegen overschot aan grond

HEERHUGOWAARD - Eerst was er de vaststelling dat het allemaal te veel was. Nu is er het besluit om er wat aan te doen. Binnenkort in dit theater: hoe gaan de gemeenten ingrijpen. Onderwerp: het enorme overschot aan bedrijventerreinen.

Door Gert van der Mateng.van.der.maten@hollandmediacombinatie.nl - 8-9-2016, 22:00 (Update 8-9-2016, 22:00)

De vaststelling dat er veel te veel bedrijvengrond is in de regio Alkmaar is al van december 2014. Bureau Stec Groep uit Arnhem concludeerde toen dat de gemeenten samen maar beter 40 procent van hun geplande bedrijventerreinen konden schrappen. Stec verdeelde de bedrijvenlocaties...