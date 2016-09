Oog voor al het moois om je heen

Impressie MOOI Noord-Holland Een impressie van hoe OVERMOOI eruit komt te zien.

HOORN - Strak en modern of juist sierlijk en klassiek, neutrale of juist uitbundige kleuren; mooi is voor iedereen anders. Stichting MOOI Noord-Holland gaat vandaag samen met inwoners op de Noorderveemarkt in Hoorn op zoek naar wat mooi is tijdens festival OVERMOOI.

Door Marjolein Eijkman - 8-9-2016, 15:22 (Update 8-9-2016, 15:22)

Na Hoorn doet het festival ook Den Helder, Purmerend, Zaandam, Loosdrecht en IJmuiden aan. Een luchtfoto van 30 bij 60 meter vormt steeds het festivalterrein. Het is een foto van Noord-Holland, die op de grond ligt en zo het podium...