Amnesty Heerhugowaard zes weken lang jarig

Foto Erna Faust Bij het monument voor de mensenrechten ontstak Amnesty deze week een fakkel.

HEERHUGOWAARD - De Heerhugowaardse afdeling van Amnesty International viert de komende weken haar veertigjarig bestaan.

Door Van onze verslaggever - 8-9-2016, 22:00 (Update 8-9-2016, 22:00)

Bij officiële aftrap van de feestelijkheden werd deze week een fakkel ontstoken bij het monument voor de mensenrechten op het Stationsplein. Die wordt op 15 oktober weer gedoofd als de feestweken voorbij zijn.

Vrijdagavond is de eerste jubileumactiviteit. Dan wordt in Cinecentrum 31 de film ’The Attack’ gedraaid over een man die uitzoekt waarom zijn vrouw een bomaanslag pleegde in Tel Aviv. Zaterdag staat Amnesty met een stand in Middenwaard. Op 24 en 25 september is de organisatie aanwezig op het Coolpleinfestival. De afsluiting op 15 oktober is in de Binqel, een speciale ruimte in Middenwaard (tegenover Hans Anders). Daar is burgemeester Han ter Heegde aanwezig en zijn er muzikale optredens van Srdan Kekanovic en Rose Marin. Het volledige programma staat op www.heerhugowaard.amnesty.nl.

Amnesty Heerhugowaard komt voort uit de vredesbeweging en heeft door de jaren heen bijgedragen aan de vrijlating van mensen die vastzaten om hun overtuiging.

De organisatie legt momenteel ook contacten met het AZC en moskeeën. In het geval van Turkse gebedshuizen benadrukt Amnesty volstrekt neutraal te zijn. ,,Het gaat niet om pro- of anti-Erdogan. Wij willen naleving van de mensenrechten door wie dan ook.”