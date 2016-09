Onderweg: Onvoorwaardelijke liefde

Een boerderij of een vrijstaand huis, met ruimte in overvloed voor honden, paarden en vele, vele andere huisdieren: als kind droomde Bianca Louwe daar al van. En hoewel ze met man en 10-jarige zoon naar volle tevreden in de wijk Butterhuizen woont, is dat nog steeds haar droom.

Door Rob Bakker - 7-9-2016, 17:00 (Update 7-9-2016, 17:06)

Bij het fietspad tussen de Plas van Luna en Butterhuizen, wijst Bianca naar de overkant van het water.

,,Daar aan de Middenweg was vroeger de boerderij waar mijn moeder paard reed. Prachtig vond ik het...