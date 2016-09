Leefbaar Alkmaar neemt manager Tigarti (De Mare) weer op korrel

ALKMAAR - De fractie van Leefbaar Alkmaar wil een interpellatiedebat over ’de zaak Nora Tigarti’. De rest van de oppositie gaat daarin mee.

Door Gerard van Engelen - 7-9-2016, 11:50 (Update 7-9-2016, 11:50)

Directe aanleiding: politie en Openbaar Ministerie (OM) willen niet meer met De Mare-buurtmanager Tigarti werken vanwege haar solistische aanpak en ’onbeschoft’ gedrag. Het college heeft nog steeds alle vertrouwen in die werkwijze.

Zwaar middel

Een interpellatiedebat is een politiek vrij zwaar middel om informatie te krijgen van het college over een politiek actueel onderwerp. Voor het houden van zo’n debat is...