Theaterhotel voor één nacht op Overstad

Foto Erna Faust Kees Bolten en Ervic Scelic: ,,Grenzen tussen werkelijkheid en fantasie vervagen vrijdag in Hotel25.’’

ALKMAAR - Ze omschrijven het zelf als ’het eerste illegale hotel op Overstad’. Kees Bolten en Ervin Scelic, de mannen achter Hal25, hebben vrijdag hun onderkomen veranderd in een eendags getto-hotel. Acteurs van Artiance en artiesten gaan voor verwarring en vermaak zorgen.

Door Gerard van Engeleng.van.engelen@hollandmediacombinatie.nl - 7-9-2016, 11:26 (Update 7-9-2016, 11:47)

Hotel 25 is een onderdeel van het jaarlijkse cultuurevenement Kunst tot de Nacht. De gevel heeft al een hotel-uiterlijk gekregen. ,,Er staan ’s avonds al mensen voor de deur om in te checken, maar die moeten we teleurstellen.”

Bolte wilde alle registers...