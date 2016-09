Verborgen schatten: Kistje als aktetas

Het kistje uit de nalatenschap van mevrouw Kikkert uit Amsterdam.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de Amsterdamse mevrouw Kikkert nog altijd dankbaar. ,,Dit kistje heeft ze aan ons geschonken’’, verduidelijkt Diederik Aten.

,,Via haar testament heeft ze het aan ons nagelaten en we zijn er erg blij mee. Ze heeft er zelf recepten en kooktijdschriften in bewaard, maar ooit heeft het toebehoord aan een dijkgraaf. Tegenwoordig hebben dijkgraven en hoogheemraden een aktetas, maar in de achttiende eeuw was daar natuurlijk nog geen sprake van. Daarvoor gebruikten ze dit soort kistjes.’’

Het kistje is gemaakt van hout en ijzer en de maker is onbekend gebleven. Aten: ,,Vaak zaten er meerdere sloten op een kist. Iedere sleutel werd door een andere persoon bewaard, waardoor het kistje altijd in het bijzijn van andere personen werd opengemaakt.’’

Het hoogheemraadschap heeft meerdere kistjes in haar bezit, onder meer een van de Vier Noorder Koggen: Medemblik, Wognum, Hoogwoud en Sijbekarspel. ,,Dit betreft waarschijnlijk een kistje uit de achttiende eeuw, waarbij het goed mogelijk is dat het beslag nog ouder is.’’