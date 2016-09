Verborgen schatten: IJdele dijkgraaf strikte Rembrandt

Foto René Gerritsen Dirck van Oss met stok geschilderd door Rembrandt.

Het portret hangt niet in de toonzaal van het hoogheemraadschap in Heerhugowaard, maar in het Joslyn Art Museum van Omaha in de Amerikaanse staat Nebraska.

,,Het is een schilderij van dijkgraaf Dirck van Oss’’, aldus collectiebeheerder Ingrid Oud. ,,Van Oss was 48 jaar dijkgraaf van de Beemster en hij wilde zich laten vereeuwigen.’’

Dat is gebeurd door de meest vooraanstaande schilder die ooit in Nederland leefde. Oud: ,,Rembrandt van Rijn heeft het rond 1658 geschilderd. Het deed enkele jaren geleden veel stof opwaaien toen het in Amsterdam werd gerestaureerd. Na verwijdering van diverse lagen vernis en overschilderingen stelde expert Ernst van de Wetering vast dat het om een echte Rembrandt ging.’’

Ook over de stok in de hand van Van Oss is het nodige bekend. ,,In 1868 schonk een heemraad uit Hoorn de stok aan het waterschap Beemster. Die stok klopt precies met de stok op het portret. We zijn er nog steeds naar op zoek’’, meldt Oud.