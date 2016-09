Verborgen schatten: Wapen dat leest als een stripverhaal

Een van de emblemen van het hoogheemraadschap.

Een embleem of wapen was in de zeventiende eeuw het visitekaartje van die tijd. Beeldhouwer Olphert van Sundert vervaardigde er in 1699 eentje van hout en bladgoud voor een van de vele hoogheemraadschappen in Noord-Holland.

,,Het wapen van het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland staat centraal in het houtsnijwerk’’, weet Diederik Aten, als historicus verbonden aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Heerhugowaard. ,,Dit model was een voorbeeld voor een stenen plaquette, die later in een van de sluizen van Edam gemetseld moest worden. Om onduidelijke reden is het nooit zo ver gekomen.’’

Volgens Aten heeft Van Sundert er alles aan gedaan om indruk te maken. ,,Het leest weg als een stripverhaal met in het hart een keizerskroon, een tweekoppige adelaar en de sluizen die het water tegen moeten houden. Het is ook een eerbetoon aan Keizer Karel V, in 1544 de grondlegger van het huidige waterschap.’’