Verborgen schatten van het ’schap’

Foto’s Erna Faust De lange vitrine met onde rmeer glaswerk in de ’waterschat’, de pronkkamer van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

HEERHUGOWAARD - Er is zelfs een heuse schatkamer in het kantoor dat in 2011 door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in Heerhugowaard werd betrokken. De ’waterschat’, de toonzaal op de begane grond, herbergt ongeveer 150 pronkstukken waar het publiek altijd een kijkje kan nemen. In het depot wachten honderden schilderijen en andere waardevolle attributen op een bestemming.

Diederik Aten is al jaren de vaste waterschapshistoricus, zijn collega Ingrid Oud beheert de collectie. Tijdens Monumentendag, komende zaterdag, kunnen de bezoekers ’David met het hoofd van Goliath’ bewonderen. Oud denkt niet dat het schilderij nog terugkeert naar het Stationsplein in Heerhugowaard. ,,Formeel hebben we het de komende tien jaar in bruikleen gegeven aan Boijmans van Beuningen, maar ik denk dat iedereen wel begrijpt dat het bij ons niet past.’’

Oud noemt de keuze voor het Rotterdamse museum ’heel bewust’. ,,Het is een museum van internationale allure en betekenis dat ook veel interesse heeft in internationale meesters. Dit schilderij is daar uitstekend op zijn plaats.’’

De collectie van het hoogheemraadschap is omvangrijk. Veel werk is al eeuwenlang in het bezit van vroegere water- of hoogheemraadschappen. ,,Ook krijgen we schenkingen of zijn er mensen die via hun testament hebben vastgelegd dat wij iets erven’’, aldus Aten. ,,Een deel van onze collectie is in bruikleen bij musea. We willen het zoveel mogelijk onder de aandacht van het publiek brengen.’’

Jan Kramer is momenteel hoogheemraad (functie vergelijkbaar met die van wethouder) van Hollands Noorderkwartier. Hij benadrukt het belang van de kunst voor het ’schap’. ,,Het is ons cultureel erfgoed en de afgelopen eeuwen is er veel aangeschaft. Na 2003 is dat minder geworden, maar we doen er veel aan om het te bewaken en onder de aandacht te brengen. Wij vinden het belangrijk dat het in Nederland blijft en dat het niet naar een van de Emiraten verhuist of anoniem in een huis in Rusland komt.’’