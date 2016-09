Erfgoedstichting bezorgd over bouwhoogtes

Foto Erna Faust Het nieuwe pand van Spaander Trends in de Langestraat

ALKMAAR - Als we niet oppassen worden in de komende decennia panden in de binnenstad van Alkmaar veel hoger dan ze nu zijn. Voor die ontwikkeling waarschuwt erfgoedstichting Adapt.

Door Rob Bakker - 6-9-2016, 17:08 (Update 6-9-2016, 17:08)

Voorzitter Lucas Zimmerman denkt dat steeds meer eigenaren van panden, die geen beschermde monumentale status hebben, gebruik zullen maken van de maximale begrenzing die het bestemmingsplan biedt. Dat betekent dat die panden 16, 12 of 10 meter hoog kunnen worden. En als het college gebruik maakt van de bevoegdheid om hiervan af te...