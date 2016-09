Onderweg: Overlevingsstrategie

De scholen zijn uit en dan is het spitsuur op het fietspad van de Molentocht in de Daalmeer. Kuddes scholieren zijn luidkeels, en over de volle breedte van het fietspad, op weg naar huis.

Door Rob Bakker - 6-9-2016, 16:53 (Update 6-9-2016, 16:53)

’Alles gaat voorbij’, zegt Tiny Snijders op serieuze toon. Om er met een schaterlach aan toe te voegen: ,,Dat zie je hier meteen.’’

Ze lachen wat af, Tiny en haar fysiotherapeute Karina Janssen die naast haar op het bankje langs het fietspad zit. Twee keer in de week gaat...